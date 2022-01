Miłosz Szczepański ma być wypożyczony z Lechii Gdańsk do Warty Poznań. Trwają zaawansowane rozmowy

Trener Tomasz Kaczmarek był parę razy pytany o Miłosza Szczepańskiego. I choć - zdaniem szkoleniowca - wyglądał dobrze na treningach, to jednak zaległości meczowe sprawiały, że praktycznie nie dostawał szans w PKO Ekstraklasie. W rundzie jesiennej rozegrał sześć... minut w lidze i jedenaście minut w rozgrywkach Pucharu Polski.

Wiązało się to rzecz jasna z kontuzją, której doznał w maju 2020 roku. Wtedy doszło do uszkodzenia więzadła krzyżowego przedniego (ACL) i łąkotki bocznej. Konieczna była rekonstrukcja więzadła. Jednak od tego czasu zawodnik nie wrócił już do formy sprzed urazu. Uczestniczył w treningach na pełnych obrotach, natomiast rytmu meczowego złapać nie mógł.

Być może złapie go wiosną w zespole Warty Poznań, do której ma być wypożyczony na pół roku. Ma pomóc Warcie w walce o utrzymanie w lidze, wrócić do formy i od nowego sezonu ponownie spróbować sił w Lechii.