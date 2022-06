Miłoradz. Dawna Wozownia to idealne miejsce na wypoczynek w długi weekend. Czaruje historią i pięknem dawnych Żuław. ZDJĘCIA

Jak dojechać do Dawnej Wozowni w Miłoradzu?

Aby dojechać do Dawnej Wozowni w Miłoradzu , trzeba zjechać z drogi krajowej nr 22. Jadąc przez Grobelno, zyskuje się piękne widoki, bo widać majestatyczne piękno skarpy nad Nogatem, który wije się tuż za wałem wzdłuż drogi. To idealny wybór dla tych, którzy zdecydują się na rowerową wyprawę. Druga trasa, przez Starą Kościelnicę, jest pewnie wygodniejsza na wypad samochodem.

Dawna Wozownia w Miłoradzu. Jak powstała?

To urzekło Katarzynę i Jana Burchardtów, założycieli Dawnej Wozowni. Mieli mieszkać w górach, a ostatecznie zaczarowały ich płaskie Żuławy. Z ich pasji powstało niepowtarzalne miejsce, w którym jakby czas się zatrzymał.

- Staramy się jak najbardziej zbliżyć do tradycji i zwyczajów wsi – ujawniła Katarzyna Burchardt, prezes Stowarzyszenia Dawna Wozownia na Żuławach w Miłoradzu.

To zamiłowanie do przeszłości widać na każdym kroku, bo gospodarstwo zamieniło się w mały skansen. Pełno tam maszyn rolniczych, ale tego, co używane było na co dzień w wiejskim domu tu, na Żuławach i w Miłoradzu.