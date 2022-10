Miłe złego początki. Arka Gdynia przegrywa w Łodzi, choć miała rywala na deskach Tomasz Galiński

Jakub Steinborn

Arka Gdynia przegrała w wyjazdowym meczu z ŁKS-em Łódź 1:3. To dopiero trzecia przegrana w delegacji żółto-niebieskich w tym sezonie, ale zdecydowanie można było jej uniknąć. Arka prowadziła od 1. minuty, później miała rzut karny, ale go nie wykorzystała, co brutalnie się zemściło w dalszej fazie spotkania.