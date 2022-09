Mikrokawalerki czyli patowynajem. Dlaczego są popularne wśród wynajmujących?

Mikrokawalerki na wynajem

W ostatnich czasach coraz większym problemem *przy wynajmie mieszkania jest cena lub sama możliwość znalezienia lokum. Na rynku brakuje mieszkań pod wynajem, a jeśli już są, to ich koszt staje się nieosiągalny dla portfela zwłaszcza młodych ludzi. Taka sytuacja rodzi coraz więcej patologii, a wśród nich najbardziej popularne są oferty tzw. "mikrokawalerek". Niestety słowo "popularne" ma w tym wypadku negatywne znaczenie, a ogłoszenia właścicieli tych lokali często stają się obiektem drwin, ze względu na swój wystrój, metraż, umeblowanie a także cenę.

Małe zgrabne mieszkania potrafią być przytulne i atrakcyjne. Japończycy opanowali projektowanie takich lokali do perfekcji. Mieszkania mają zapewnić wygodę oraz funkcjonalność przy wykorzystaniu jak najmniejszej przestrzeni. W zatłoczonym mieście jak Tokio takie rozwiązanie wydaje się być na wagę złota. "Geki sama" - to lokum przypominające kapsułę, w której również można spać. Korzystają z nich zapracowani mieszkańcy miast, którzy nie mają czasu wrócić do domu. Wynajmują je jedynie po to, by się w nich przespać. To jednak jest już przykład ekstremalny.