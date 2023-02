Mikołaj Kopernik przy akompaniamencie muzycznym. Koncert jubileuszowy Polskiego Chóru Kameralnego. Kiedy się odbędzie?

Mikołaj Kopernik na 45-lecie Polskiego Chóru Kameralnego

Mikołaj Kopernik może nie jest zbyt często kojarzony z muzyką. Polski Chór Kameralny postanowi to jednak zmienić, argumentując, że był to człowiek zafascynowany pięknem otaczającego nas świata. 45-lecie chóru zostanie więc uczczone z wykorzystaniem motywów, które wybitny naukowiec z pewnością by docenił. W sobotę, 18 lutego, o godzinie w Dworze Artusa w Gdańsku odbędzie się koncert, w którym motywem przewodnim będą noc, niebo oraz gwiazdy.

ZOBACZ TAKŻE: Dzieła sztuki pożądane - tłumy w oliwskim muzeum chcą obejrzeć wystawę „Fangor. Poza obraz" | ZDJĘCIA

A co będzie można usłyszeć? Jednym z takich dzieł będzie "Stelle voi" autorstwa mistrza włoskiego baroku Alessandro Stradelli. Oprócz tego chór wykona także "An die Sterne" Roberta Schumanna czy też "Piena sforgeva la luna" Ildebrando Pizzettiego. W trakcie koncertu usłyszymy także utwór "Lumen", który Polski Chór Kameralny zamówił u Wojciecha Kilara z okazji 400-lecia urodzin innego wybitnego polskiego astronoma - Jana Heweliusza.