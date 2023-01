Mija 9 lat od groźnego pożaru w Gdańsku Oliwie. Przy ul. Polanki płonął zabytkowy dworek. ZDJĘCIA

Pożar Dworu IV w Gdańsku Oliwie. 9 lat temu doszło do pożaru zabytkowego budynku

Był poniedziałek 10 stycznia 2014 r., kiedy do strażaków z Gdańska dotarła informacja o pożarze zabytkowego obiektu w gdańskiej Oliwie. Ogień szybko objął dach dworu. W kilkugodzinnej akcji gaśniczej udział brało dziewięć zastępów straży pożarnej z Gdańska.

Krótka historia oliwskiego dworu

Dwory Oliwskie mieściły się wzdłuż traktu prowadzącego w XVII wieku z Gdańska do Oliwy na skraju obecnego Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego. Dwór IV był początkowo drewniany. Pierwsza wzmianka o nim pochodzi z 1626 roku, właścicielem posesji był wówczas Jan Morgenroth. Dwór został wybudowany w tzw. Zajęczej Dolinie, otaczał go park ze stawami i prowadziła do niego aleja lipowa.