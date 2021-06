MiG-29 z 22. Bazy Lotnictwa Taktycznego w Malborku ostrzelany na poligonie w Nadarzycach? DG RSZ zaprzecza

Reprezentacja Polski bez napastników kończy zgrupowanie w Opalenicy. Ostatnie przygotowania do meczu z Islandią w Poznaniu

Trening reprezentacji Polski w Opalenicy, na którym są wszyscy kadrowicze, to zdecydowanie rzadkość. Na jedynej niedzielnej jednostce brakowało dwóch napastników - Arkadiusza Milika i Dawida Kownackiego. Sztab kadry nie panikuje, ale kolejny raz z drużną nie jest napastnik Marsylii, co daje powody do zastanowienia.