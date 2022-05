Mieszkasz w tych dzielnicach Gdańska? Uważaj na złodziei katalizatorów! Te auta są najbardziej zagrożone. Zobacz zdjęcia "po wycince"

Plaga złodziei katalizatorów w Gdańsku. Prawie codziennie dochodzi dochodzi do kolejnej kradzieży

Gdańsk. Uważaj na swój samochód w tych dzielnicach miasta!

- W rzeczywistości przypadków kradzieży katalizatorów jest zdecydowanie więcej - mówi nam Adam Marcińczyk, właściciel firmy "Tłumiki Marcińczyk" z Pruszcza . - Wiele osób przyjeżdża do nas z problemem wyciętych katalizatorów, jednak nie chce zgłaszać tego na policję. Zawsze zachęcam ich, żeby to zrobili. Choć prawdopodobieństwo ujęcia złodziei jest niewielkie, warto próbować - dodaje.

Z których samochodów najczęściej wycina się katalizator?

Średnia cena katalizatorów na skupie wynosi obecnie ok. 900 zł. Jak wskazują specjaliści, są jednak takie modele aut, których katalizatory kosztuje 3, 4, a nawet ok 5 tysięcy zł. To one są najcenniejszym łupem dla złodziei. Skąd wzięła się światowa moda na kradzieże tego sprzętu? Wszystko przez metale szlachetne zawarte w katalizatorach, a przede wszystkim - pallad. Jego cena pod koniec 2018 r. wzrosła z powodu problemów przy wydobywaniu tego surowca.