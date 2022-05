Mieszkanka Gdańska otrzymała kartkę z Pragi, która podróżowała 43 lata

„Cześć, chciałam się z wami podzielić sytuacją, która miała miejsce wczoraj. Listonosz przyniósł nam do skrzynki pocztówkę z Pragi… która podróżowała 43 lata! Na stemplu jest data 15.05.79, a sam znaczek jest czechosłowacki. Pocztówka jest zaadresowana do pierwszej właścicielki mojego domu, która już nie żyje. Wiem, że mąż adresatki był adiunktem na Politechnice Gdańskiej. Może jest tu jakiś jej potomek? Chciałbym, żeby pocztówka dotarła do osób spokrewnionych. Adresatką była pani Ligia Kuśmierek z Gdańska” - napisała na Facebooku pani Katarzyna.

Kartka, która przedstawia zdjęcia Zamku Praskiego, posiada czechosłowacki znaczek i została zaadresowana na gdańską ul. Na Zboczu. Wygląda na to, że jest oryginalna. Nadawcą jest Joanna oraz ktoś podpisany inicjałem W.

Osoby, które wysłały kartkę, zachwycają się pięknem miasta: „Wspaniałe, przecudne miasto, piękniejsze od najśmielszych wyobrażeń. (…) Siedzimy w barze (kulturalny), pijemy pilznera i jemy frytki z ketchupem (w Polsce nie ma).” Na kartce jest też adnotacja o Jeżu: "Jeż ma się trzymać. Myślę o Jeżu często”.