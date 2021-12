Mieszkaniec naszego województwa w finale The Voice of Poland! Kim jest Wiktor Dyduła? Maja Czech

Wiktor Dyduła zgłosił się na casting do 12. edycji show The Voice of Poland. Tak świetnie sobie poradził, że przeszedł kolejne etapy eliminacji i dotarł aż do finału. Czy wąsaty Pomorzanin wyśpiewa sobie zwycięstwo?