Mieszkaniec Bytowa chciał kupić kryptowaluty, a stracił ogromne pieniądze. Uwaga na internetowych oszustów!

NOWE Rząd przyjął nowy program 1000 plus! W sumie na każde dziecko rodzice otrzymają 12 tys. zł. Jest jeden warunek!

Jednym z filarów Polskiego Ładu jest Rodzinny Kapitał Opiekuńczy. Program zakłada, że rodzice otrzymają w sumie 12 tys. zł na każde dziecko. To bez wątpienia duży zastrzyk gotówki, która będzie wypłacana obok programu 500 plus. Zgodnie z zapowiedzią premiera Mateusza Morawieckiego ustawa o Rodzinnym Kapitale Opiekuńczym została przyjęta na posiedzeniu Rady Ministrów we wtorek (17.08.21). Jak już wcześniej informowały "Nowości", nowe świadczenie, nazywane potocznie 1000 plus, będzie wypłacane od stycznia 2022 roku.