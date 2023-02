Mieszkańcy wspominają dawną Starą Kiszewę. Zobaczcie sentymentalne zdjęcia sprzed lat

Mieszkańcy z wielkim zaciekawieniem przeglądają dostępne zbiory. Na starych fotografiach odnajdują swoich bliskich, wracają wspomnieniami do przeszłości.

- To niezwykłe móc zobaczyć ludzi, którzy byli młodzi, radośni, mieli plany i marzenia - mówi Joanna z gm. Stara Kiszewa. - To kawał historii naszej gminy i okazja do rodzinnych wspomnień.