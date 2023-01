Mieszkańcy potrzebują nowego przystanku autobusowego na Wielkopolskiej w Gdańsku. Miasto odpowiada

Mieszkańcy potrzebują przystanku autobusowego na okolicach Wielkopolskiej 30 w miejscu do tego odpowiednim. Niestety usłyszeli, że górka jest za duża i w związku z tym nie może w tym miejscu powstać przystanek.

- Czy nie można zrobić trochę niżej przystanku, gdzie jest równy teren? Niedawno miasto zrobiło nowe przejście dla pieszych. Mieszkańcy myśleli już, że to pod nowy przystanek autobusowy, no i niestety się zawiedli na władzach miasta po raz kolejny - napisała mieszkanka Gdańska, pani Elżbieta. - Drugi argument był, że bliskość przystanku, ale gdzie jest ta bliskość, skoro trzeba iść pod górę, żeby dojść do najbliższego przystanku?