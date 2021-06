Mieszkańcy Nowego Portu chcą dalszej rewitalizacji dzielnicy. Remediacja Szańca Zachodniego jeszcze musi poczekać

- Cieszę się, że RDOŚ wydał taką decyzję, że będzie można będzie pójść do przodu. Jestem przekonany, że polski kapitał Orlen, firma społecznie odpowiedzialna, wkomponuje to w swoje działania CSR-owe. Na pewno będzie to dobre nawiązanie, do tego, co było złe na tym terenie, czyli jego zanieczyszczanie. Jestem przekonany, że rozmowy ruszą w najbliższym czasie, bo deklaracja Orlenu została powzięta. Mam nadzieje, że to wydarzy się jak najszybciej - mówił Łukasz Hamadyk.