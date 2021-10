Mieszkańcy niezadowoleni z przebiegu granicy strefy płatnego parkowania przy ul. Ejsmonda w Gdyni

Co jakiś czas mieszkańcy informują nas o niecodziennych historiach związanych ze Strefą Płatnego Parkowania w Gdyni. Niedawno pisaliśmy o zasłupkowanym Placu Górnośląskim w Orłowie, który gdyńscy urzędnicy chronią w ten sposób przed nielegalnym parkowaniem. Na portalach społecznościowych furorę robią zdjęcia z Działek Leśnych, gdzie nie do końca przemyślane oznakowanie SPP jest skreślone innymi malunkami. Teraz mieszkańcy zwracają uwagę na parking przy ul. Ejsmonda i zastanawiają się, dlaczego jest on wydzielony. Skutek jest taki, że opłaty za parkowanie są tam pobierane przez cały tydzień, mimo że kilka metrów dalej obowiązuje strefa pomarańczowa, gdzie w weekendy płacić nie trzeba.

- Dla zwykłego laika to bez różnicy, gdzie zaparkuje, jednak jeżeli w weekend wybierze popularny parking przy ul. Ejsmonda, to będzie musiał za postój zapłacić - słyszymy od mieszkającego w Gdyni pana Andrzeja. - Dosłownie kilka metrów dalej, już nie, bo tam mamy pomarańczową strefę, która w weekendy nie obowiązuje. Jednak większość mieszkańców, która przyjeżdża tutaj na spacer lub na Polankę, z przyzwyczajenia wybiera parking. Dla mnie to kolejne, typowe „golenie” nieświadomych niczego mieszkańców. Dlaczego nie można połączyć tych dwóch rzeczy, albo wprowadzić takich samych stawek i dni opłat, co w strefie, na parkingu? .