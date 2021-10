Mieszkańcy narzekają na hałas w gdańskim Śródmieściu. Straż Miejska podaje statystyki

- W 2021 roku na numer 986 wpłynęło 95 zgłoszeń dotyczących muzykowania lub zakłócania porządku w dzielnicy Śródmieście - mówi Robert Kacprzak, inspektor ds. komunikacji społecznej z Straży Miejskiej w Gdańsku i dodaje:

- Od początku roku strażnicy miejscy w związku z art. 51 § 1 ustawy kodeks wykroczeń tj. zakłócanie spokoju i porządku udzielili 5 pouczeń, a w przypadku niestosowania się do art. 343 ustawy prawo ochrony środowiska tj. używanie urządzeń nagłaśniających w miejscu publicznym funkcjonariusze nałożyli 3 mandaty, udzielili 3 pouczeń i sporządzili dwa wnioski o ukaranie do sądu. Poza tym 224 osoby zostały odwiezione do pogotowia socjalnego w celu wytrzeźwienia.

W przypadku zakłócania spokoju i porządku - na co zwraca uwagę Robert Kasprzak - konieczna do zgłoszenia jest osoba zgłaszająca, inaczej nazywając poszkodowana. Wówczas sprawca wykroczenia może zostać przez strażnika miejskiego pouczony, ukarany mandatem lub skierowany zostanie na niego wniosek o ukaranie do sądu.