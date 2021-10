Mieszkańcy Lichnów nie chcą kompostowni w swojej okolicy. Zbierają podpisy przeciwko tej inwestycji

Sprawa powraca, bo już około 2,5 roku temu była mowa o tej inwestycji koło Lichnów. Wtedy lokalne przedsiębiorstwo rolne, posiadające też grunty orne w powiatach nowodworskim i gdańskim, planowało zbudować kompostownię o pow. do 3 ha, składającą się z 10 otwartych hal tunelowych. To w nich na pryzmach miały być składowane odpady organiczne rozmaitego pochodzenia. Według tamtych założeń, około 50 ciężarówek miało zwozić w sumie do 500 ton odpadów dziennie, co w skali roku dałoby 75 tys. ton odpadów, z których można by uzyskać od 30 tys. do 52,5 tys. ton kompostu. W całości byłby wykorzystywany na potrzeby gospodarstwa mającego ok. 600 hektarów upraw.

Wtedy przedsiębiorstwo wycofało się z tych planów. Teraz, pod koniec września, inwestor przyjechał z nową wersją przedsięwzięcia. Wszcząłem postępowanie, bo zgodnie z kodeksem postępowania administracyjnego mam taki obowiązek – mówi Jan Michalski, wójt Lichnów.