Mieszkańcy Człuchowa pokazali, że basen jest dla nich ważny. Pływalnia na razie zostaje, ale problem z jej finansowaniem jest wciąż aktualny

- Proszę państwa, nie ma co ukrywać, koszt utrzymania basenu roczny zamyka się w granicach 3 milionów złotych - mówiła Ewa Matraszek. - Naprawdę liczymy na to, że fizycznie w tej chwili włodarze samorządów powiatu człuchowskiego umieszczą w swoich budżetach środki finansowe po to, żeby dzieci, młodzież, seniorzy i wszyscy mieszkańcy mogli korzystać z tego basenu i żeby go utrzymać. Naprawdę – tak jak wszystkich obciążają koszty finansowe w tej chwili, tak samo i starostwa to dotyczy, że nie jest w stanie utrzymać samodzielnie basenu. Liczymy na to, że będzie pełne zrozumienie, liczymy na duże wsparcie i czekamy, jak się to rozwinie do końca stycznia. Pan starosta podjął decyzję o rozwiązaniu rezerwy, rezygnacji z innych zadań, żeby po prostu dołożyć pieniążków do utrzymania basenu, żeby po prostu przeciągnąć funkcjonowanie do końca stycznia.