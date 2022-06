Mierzeja Wiślana. Czy da się zjeść w rozsądnych kwotach? Ceny obiadów nad morzem. Czy można tu spotkać paragon grozy?

Ceny obiadów nad morzem 2022 r. Ile wynoszą?

- Za butelkę piwa w (tu padła nazwa miejscowości) zapłaciłem 40 złotych. Obiad dla dwóch osób kosztował tyle, ile rok temu dla czterech — poinformował mnie kolega z lat szkolnych, który wrócił właśnie z Mierzei Wiślanej.

Ponieważ ten wąski i długi rejon naszego kraju ma dla mnie wartość sentymentalną (w dzieciństwie jeździłem tam często z rodzicami), postanowiłem w tym roku przyśpieszyć nieco wizytę na Mierzei, by sprawdzić, jak to jest z "tymi cenami". Wychodząc z założenia, że nic tak nie przemawia jak obraz, zrobiłem kilkanaście fotek z cenami najbardziej popularnych dań i artykułów spożywczych. Drogo? Na to pytanie każdy musi sam sobie odpowiedzieć.

