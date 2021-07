Mieli w sobie coś z książek Hemingwaya. Wystawa „Rybacy Zalewu Wiślanego - ginący fach?” w Kątach Rybackich

Materiał fotograficzny i filmowy powstawał na przełomie lat 2020 i 2021, a jego autorem jest Grzegorz Klatka, dokumentalista i fotoreporter.

- Być może, dzisiaj ten materiał nie jest tak atrakcyjny, ale będzie kiedyś, gdy do wartości dokumentalnej dojdzie wartość historyczna - mówił na otwarciu wystawy autor.

- Żyjemy w czasach szybkich przemian cywilizacyjnych. W 1998 roku fotografowałem podobny temat na Helu. - Rybacy, których wtedy poznałem, byli skromnymi ludźmi, skorymi do pomocy i współpracy z kolegami. Mieli w sobie coś z książek Hemingwaya: upór, który kazał im wracać na wodę pomimo braku ryb, jednocześnie pokorę wobec żywiołu. Wydawało mi się, że są nierozerwalnie związani z tym morzem, stale do niego wracali, choćby na brzeg, popatrzeć w horyzont. Był jakiś romantyzm w wizerunkach i postawach tych ludzi. Wybierając się na Mierzeję Wiślaną, po przeszło dwudziestu latach, zdawało mi się, że to będzie powrót do przeszłości, tymczasem wszystko się zmieniło. Dzisiaj rybacy są przedsiębiorcami, pobudowali pensjonaty, restauracje, mają własne chłodnie, sklepy, ciężarówki, wszystko po to, by ominąć pośredników.