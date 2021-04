Miejskie nieruchomości na Kamiennej Górze na sprzedaż. Ile zarobi na nich Gdynia? red

Urzędnicy z Gdyni szykują się do sprzedaży dwóch nieruchomości w jednej z najatrakcyjniej położonych dzielnic miasta, na Kamiennej Górze. Według ostrożnych szacunków do kasy samorządu wpłynie z tego tytułu kwota co najmniej kilkunastu milionów złotych.