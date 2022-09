Miejsca w Gdańsku, które dostały nowe życie. Pamiętasz je?

W otaczającej nas przestrzeni istnieje wiele miejsc, które z czasem stają się zapomniane. Mogą być to być budynki, dzielnice, elementy infrastruktury drogowej, które przestały pełnić swoje dawne funkcje. Pozostają problemem dla miasta, ponieważ nie wiadomo, co dalej z nimi zrobić. Często wynika to nawet nie tyle z braku funduszy, ile z braku pomysłu. W Gdańsku są jednak miejsca, które doczekały się nowych aranżacji. I - jak się okazuje - nie trzeba wiele, by stworzyć coś o zupełnie innym charakterze. Oto kilka przykładów: