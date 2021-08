Miejsca pracy wracają po pandemii. Polska jednym z liderów

Z raportu OECD wynika jednoznacznie, że cztery kraje są liderami w tempie powrotu do poziomu zatrudnienia sprzed pandemii. Najszybciej ten proces widać w czterech gospodarkach, a są to Australia, Japonia, Nowa Zelandia i Polska. Kraje te mają największą szansę powrotu do poziomu zatrudnienia notowanego przed pandemią, a ma to mieć miejsce właśnie teraz lub w najbliższych miesiącach.

W następnej kolejności poziom zatrudnienia odbudują Niemcy, Grecja i Korea, które potrzebują niecałych 2 lat. Natomiast Austria, Dania i Szwecja będą potrzebowały 2,5 roku, by odbudować zatrudnienie.

Dobrą sytuację w naszej gospodarce widać już teraz w statystykach dotyczących rynku pracy. W czerwcu zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw było wyższe o 2,8 proc. rok do roku i wyniosło 6359,3 tys.