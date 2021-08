Międzynarodowy Festiwal Mozartowski do soboty (27-28 sierpnia 2021). Zaplanuj wieczór z doskonałą muzyką w Oliwie

Po raz drugi święto muzyki wiedeńskiego klasyka przebiegać będzie, mimo (a może trochę na przekór) trwającej pandemii. Program Festiwalu zawiera propozycje na najwyższym poziomie artystycznym, adresowane do odbiorców w różnym wieku, głównie melomanów, zaś dla tych, którzy do muzyki klasycznej podchodzą z rezerwą, będzie doskonałą okazją, aby się do niej zbliżyć i zaprzyjaźnić.

Tegoroczne Mozartiana potrwa do 28 sierpnia, pod honorowym patronatem prezydent Gdańska, marszałka Województwa Pomorskiego oraz arcybiskupa Diecezji Gdańskiej. Festiwal od lat gości wybitnych artystów polskich i zagranicznych. Również w tym roku, nie zabraknie atrakcyjnych koncertów w Parku Oliwskim oraz Archikatedrze Oliwskiej.

27 sierpnia (piątek) rozpocznie się koncertem symfonicznym w wykonaniu skrzypaczki Maya Levy, orkiestry symfonicznej Opery i Filharmonii Podlaskiej pod kierownictwem Mirosława Jacka Błaszczyka. Bezpośrednio po nim twórczość Mozarta zabrzmi w jazzowych aranżacjach Krzysztofa Herdzina, w wykonaniu Krzysztof Herdzin Mozart Quintet, który tworzą najwybitniejsi przedstawiciele polskiej sceny jazzowej tj. Krzysztof Herdzin - fortepian, aranżacje, Łukasz Poprawski - saksofon altowy, Jerzy Małek – Trąbka, Robert Kubiszyn – kontrabas, Łukasz Żyta - perkusja.