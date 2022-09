Międzynarodowe kłopoty Grupy ORPEA. Budowa domu opieki przy Klinicznej będzie kontynuowana do maja 2023 roku, ale budynek zostanie sprzedany Kamil Kusier

Od niemal trzech lat przy ul. Klinicznej nie ma już Szpitala Położnictwa i Chorób Kobiecych. Wszystko wskazuje na to, że nie powstanie też dom opieki dla seniora, który od 2021 roku buduje ORPEA Polska. Powód? Międzynarodowe kłopoty spółki, perspektywa upadku oraz wyprzedaż majątku. Wszystko to za sprawą francuskiego dziennikarza Victora Castaneta, który najpierw opublikował serię artykułów, które były konsekwencją trwającego trzy lata śledztwa nt. Grupy ORPEA, a następnie wydał książkę nt. praktyk stosowanych w placówkach we Francji.