Międzynarodowa wystawa kotów rasowych w Gdańsku. Mruczące piękności zaprezentowały się w postpandemicznym show Natalia Grzybowska

Właściciele kotów rasowych czekali na ten moment bardzo długo. W Trójmieście była to dla nich pierwsza okazja do spotkania z zaprzyjaźnionymi hodowcami z Polski i ze świata, a przede wszystkim szansa na to, by Trójmieście - po pandemicznej przerwie - wraz ze swoim pupilem zawalczyć o laury i tytuły.