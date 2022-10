Michał Wiśniewski ponownie zostanie ojcem. Pola Wiśniewska jest w ciąży. Wymowne zdjęcie obiegło sieć. Szóste dziecko Michała Wiśniewskiego

Michał Wiśniewski ponownie zostanie ojcem, czym pochwalił się we wtorek, 04.10. Piosenkarz i jego żona, Pola, dodali wymowne zdjęcie na Instagramie. Na pierwszym planie znajduje się pozytywny test ciążowy. Trzyma go syn małżonków, Faco. W opisie przekazano radosne wieści.

Oops! We Did It Again ♥️

