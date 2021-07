Michał Winiarski, trener Trefla Gdańsk: Po przegranej z Iranem jestem spokojny. Nie wierzę w klątwy na igrzyskach

Nasza siatkarska reprezentacja jest po dwóch najtrudniejszych meczach grupowych. Przegrała 2:3 z Iranem i wygrała 3:0 z Włochami. Jak pan ocenia dyspozycję drużyny narodowej? Na pewno pierwszy mecz z Iranem był ciężki. Inauguracyjne starcie na igrzyskach olimpijskich zawsze jest trudne, a tym bardziej w sytuacji, gdy jest się wyżej notowanym zespołem, jednym z faworytów imprezy. Można powiedzieć, że był to klasyczny mecz otwarcia , w którym było dużo nerwowości. Iran potrafi grać bardzo dobrze w siatkówkę, my natomiast staraliśmy się szukać w tym spotkaniu swojej gry. Mimo porażki widziałem jednak dużo pozytywnych rzeczy. Z Włochami zagraliśmy już dużo bardziej spokojniej. Wchodzimy w turniej i teraz będziemy łapali więcej pewności siebie. Na pewno chłopacy zapoznali się z obiektem i całą olimpijską otoczką. Myślę, ze będziemy grać już swoją, dobrą siatkówkę.

Przed kadrowiczami trzy mecze grupowe z teoretycznie słabszymi ekipami. Wenezuela czy Japonia to nie są drużyny, których Polacy w optymalnej formie muszą się obawiać.

Trzeba pamiętać, że igrzyska to turniej, w którym rozgrywa się mecze o różnych porach. Czasu na treningi jest mniej. Nie wiem jak jest teraz, ale wcześniej w większości przypadków nie trenowało się w głównej hali. Przetarcia z tymi zespołami pozwolą nam odnaleźć naszą, pewną siatkówkę. Na pewno trzeba być skoncentrowanym w każdym spotkaniu. Przed turniejem olimpijskim wiadomo było, że praktycznie niemożliwe jest, aby nie awansować do ćwierćfinału. Ważne jednak, aby w trakcie fazy grupowej każdy z zawodników nabrał pewności siebie. Jestem spokojny, że nasza gra będzie coraz lepsza, że te trzy mecze pozwolą grać naszą siatkówkę, że mentalnie i fizycznie będziemy gotowi na ćwierćfinał.