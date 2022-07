Michał Polak: Igrzyska to jedno z moich marzeń, ale konkurencja w kraju jest ogromna

Wiadomo już, że windsurfingowa klasa iQFoil będzie miała w 2024 roku swój olimpijski debiut. Jedną z naszych medalowych nadziei w tej konkurencji jest Michał Polak, który nie ukrywa, że jest bardzo zadowolony z decyzji sportowych działaczy.

– Jak tylko pojawiła się szansa, że klasa olimpijska zmieni się z RS:X na jakąś nową klasę foilową, to od razu byłem wielkim zwolennikiem takiego rozwiązania. Wydaje mi się, że taką decyzję spowodowała zdecydowanie większa widowiskowość pływania nad wodą. Poza tym ściganie się na tej klasie jest dużo bardziej dynamiczne i ekscytujące, tak samo dla widzów jak i zawodników.

Reprezentant Gdańskiego Klubu Żeglarskiego nieśmiało myśli o starcie na najbliższych igrzyskach w Paryżu.

– To jedno z moich marzeń. Niestety w żeglarstwie w każdej klasie może wystąpić tylko jeden zawodnik/załoga z danego kraju, co powoduje, że musimy wygrać kwalifikacje między sobą w Polskim Związku Żeglarskim. Konkurencja w naszym kraju jest jednak ogromna. W kadrze mam co najmniej czterech rywali, którzy też mają taki cel i świetnie pływają, więc łatwo nie będzie.