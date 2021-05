Michał Marcjanik po finale Fortuna Pucharu Polski: Mogliśmy zrobić więcej

Kapitan żółto-niebieskich przyznał, że Raków Częstochowa częściej utrzymywał się przy piłce. Jednak Arce Gdynia długo udawało się uniknąć utraty bramki.

- Później nawet prowadziliśmy, ale być może zabrakło nam doświadczenia i cwaniactwa, żeby przerwać kontry Rakowa - mówi Michał Marcjanik . - Mogliśmy wtedy uniknąć straty bramek. Ale to jest już historia.

Obrońca żółto-niebieskich dodał, że przy drugiej bramce dla Rakowa Częstochowa zawiodła asekuracja po stałym fragmencie gry na połowie rywala.

- Zabrakło zdecydowania i Raków wyszedł z groźną kontrą, po której strzelił zwycięską bramkę - ocenia Michał Marcjanik. - Szkoda. To byłby nie lada wyczyn, gdyby drużyna z pierwszej ligi wzniosła do góry Puchar Polski. Nie możemy jednak spuścić głów. Mamy swój cel. Musimy walczyć, aby awansować do ekstraklasy.