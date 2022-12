Michał Listkiewicz: Przez ten mundialu wpędziłem się w koszty, ale to są bardzo miłe koszty. Finalistów zaproszę do Gdyni na kolację

Tomasz Listkiewicz poszedł w ślady Michała Listkiewicza i po 32 latach także będzie sędzią liniowym w finale mistrzostw świata. Jak pan zareagował na te wieści?

Po cichu spodziewałem się tego. Wszystko na to wskazywało - po polityce obsady, po klasie, jaką wykazali w poprzednich meczach - że są jednymi z głównych faworytów. Wiadomo, niepewność była do końca. Geopolityka też wchodzi w rachubę, a grono bardzo dobrych sędziów było większe.

Mundiale roku 1990 i 2022 łączy to, że w finale na linii jest Listkiewicz i jest Argentyna. Wtedy był Maradona, a teraz jest Lionel Messi.

To taka przewrotność losu, ale miła przewrotność. Mogę już spokojnie przekazać pałeczkę, bo zawsze były rozważania, kiedy następny Polak pojawi się w finale w jakiejkolwiek roli. Mam to więc już z głowy. Mogę usiąść w fotelu i spokojnie oglądać mecz. Koszty tylko trochę będą, bo obiecałem, że jak będzie Polak w finale mistrzostw świata - niekoniecznie sędzia, to zapraszam na dobrą kolację. Teraz będę musiał zaprosić czterech. A jeszcze będzie synowa i wnuczka. Pójdę więc w koszty, ale to są miłe koszty.