Michał Koterski: Gierek był człowiekiem z krwi i kości

Twoje wczesne dzieciństwo przypadło na schyłkowy okres Peerelu. Jakie masz wspomnienia z tamtego czasu?

Jestem z pokolenia, które liznęło nieco komunizmu. Byłem wtedy dzieckiem - a wiadomo: dzieci inaczej trochę patrzą na świat. Mój ojciec jest artystą, więc u nas w domu było biednie. Dlatego mieliśmy czarno-biały telewizor. Tymczasem ojciec mojej najlepszej koleżanki był taksówkarzem i oni mieli kolorowy. A do tego magnetowid. Uwielbiałem do niej chodzić, bo miała na kasetach bajki kupione na stadionie. Rarytasem dla dzieci był w kinach „Pan Kleks”, a dla mam - „Niewolnica Isaura” w telewizji. Pamiętam jednak też puste półki w sklepach i kartki na żywność. Dla mnie ważniejsze było jednak to, że pod choinkę dostałem resoraka. Albo to, że była taka zima, iż śnieg był po pas.