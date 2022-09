Michał Kolenda, kapitan Trefla Sopot: Mam nadzieję, że po EuroBaskecie ruszymy ten sport bardziej, niż ktoś wcześniej zakładał ROZMOWA

Trochę bolało serce, że nie ma pana na mistrzostwach Europy?

Na początku na pewno. Tuż po tym, kiedy ogłoszona została decyzja, że się pakuję i jadę do domu, było trochę ciężko. Takie jest życie. Nie zawsze jest tak, jak zaplanujemy. Trzeba sobie to uświadomić i iść dalej. Wróciłem do Sopotu i zacząłem pracować z trenerem Żanem Tabakiem.

Oglądał pan EuroBasket 2022 tak jak inni kibice. Drużyna rosła w trakcie turnieju. Jakie miał pan informacje ze środka? Jak zawodnicy to przeżywali?

Byli bardzo szczęśliwi i zaskoczeni, aczkolwiek bardzo pewni siebie. Byłem w stałym kontakcie z chłopakami, głównie z bratem (Łukaszem – przyp.), Dominikiem Olejniczakiem, Olkiem Dziewą i Olkiem Balcerowskim. Fajnie, bo cieszyli się każdą chwilą na tym turnieju. Świetna przygoda. Super było to oglądać z pozycji fotela, a później wieczorem przedyskutować z chłopakami. Trzeba być wdzięcznym, że dali nam tyle emocji w przeciągu tych dwóch tygodni. Oby to był fajny impuls do rozwoju polskiego basketu, aby takie rzeczy stały się, może nie normą, ale żeby nie były niespodziankami. Chcemy, aby to był normalny cel na wielkich imprezach.