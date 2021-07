Miasto przegrało w sądzie, zniknął plac zabaw na starym Chwarznie. Mieszkańcy załamani

W 2010 roku mieszkańcy starszej części Chwarzna odtrąbili sukces, po 20 latach walki i kilkudziesięciu wiadomościach do gdyńskich radnych, w końcu w okolicy ich domów ruszyła budowa wyczekiwanego placu zabaw. Oburzeni mieszkańcy opowiadali nam wtedy, że przez lata, chcąc bawić się ze swoimi dziećmi, zmuszeni byli wybierać się na sąsiednie Witomino lub do drugiej części dzielnicy, za obwodnicę - tam miejsc zabaw dla dzieci było pod dostatkiem. Dzisiaj sytuacja sprzed lat się powtarza, po placu zabaw na starym Chwarznie śladu nie widać, teren został zaorany i ogrodzony. Jak słyszymy od mieszkańców, sąd przyznał to miejsce, gdzie mieścił się plac zabaw - prywatnemu właścicielowi, a wszystkie atrakcje zostały zrównane z ziemią.

- Plac powstał i był bardzo popularny przez szereg lat - poinformował nas Józef Miotk, który przed laty był inicjatorem akcji powstania placu zabaw. - Wychowały się tutaj setki dzieci. A teraz jedną decyzją następuje likwidacja. Bez informacji dla mieszkańców, bez uprzedniego zbudowania nowego placu zabaw. Pozbawia się nasze dzieci, w lato, obiektu zabaw oraz radości. Rodzice przychodzą tutaj z dziećmi i są zaskoczeni, że plac zabaw zniknął. Wszystko jest zagrodzone. Rozumiem to, ktoś wygrał teren po placu zabaw w sądzie. Ale zadaniem gdyńskiego samorządu powinno być, przed rozbiórką starego, zbudowanie nowego miejsca zabaw dla dzieci. Tego nikt z magistratu nie uczynił, a tak codziennie się chwalą, że budują miasto przychylne dla mieszkańców. Bardzo przychylne. Skreślono dziesiątki dzieci ze starej części Chwarzna.