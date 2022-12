Miastko. Za wjazd autem na cmentarz są horrendalnie wysokie opłaty. Sprawdziliśmy, jak jest w innych miastach

Uwagę na wprowadzenie do cennika opłaty za wjazd na cmentarze komunalne w Miastku i Łodzierzy zwróciła nam uwagę emerytka z Miastka. Jest oburzona.

- Chciałam, żeby fachowiec naprawił polbruk ułożony przy pomniku. Zajęłoby mu to kilka godzin. Usłyszałam jednak, że za jego wjazd samochodem z materiałami, muszę zapłacić 246 zł. Oplata jest ponoć naliczana na trzy dni. Nikogo nie interesuje, że robota zajmie nawet nie jeden dzień i nikt nie jest zwolniony z opłat. Ani mieszkańcy, ani emeryci czy renciści. To jest skandal w biały dzień! Przecież ci robotnicy na nas przerzucą opłatę. A my tego nie robimy tylko dla siebie. Dla mieszkańców, żeby na cmentarzu było ładnie i schludnie - denerwuje się emerytka z Miastka (imię i nazwisko do wiadomości redakcji). - Jak można tak wszystkich łupić? Drożyzna w sklepach spożywczych, opłaty za ogrzewanie w górę, rachunki za prąd wyższe… Czy my mamy maszynki do produkowania pieniędzy? - dodaje.