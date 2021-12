Miastko. Alicja Łyżwińska nowym prezesem szpitala. Kim jest?

- To nie ja, a Rada Nadzorcza spółki odwołała Renatę Kiempę. Ja powołałam nową prezes. Głównymi argumentami, jakimi Rada Nadzorcza motywowała zmianę na tym stanowisku, jest pogarszająca się sytuacja finansowa spółki, która w przyszłości, niedalekiej przyszłości, mogłaby grozić ogłoszeniem upadłość. To główny argument. Pozostałe, równie ważne, to działanie na szkodę spółki poprzez popieranie całej załogi w proteście pracowników. Zarząd jest od tego, żeby panować nad zespołem i żeby nie wyciągać na zewnątrz spółki pewnych uzgodnień pomiędzy organami. Takie były argumenty