Miasteczko Zdrowia w Gdańsku. Bezpłatne badania i konsultacje medyczne Gdańsk. Galeria Przymorze 21.07.2022 Maja Czech

Kolejna edycja Miasteczka Zdrowia przed nami! Już 21 lipca (czwartek) w godzinach 10.00-15.00, pojawi się na placu przed Galerią Przymorze w Gdańsku. To świetna okazja dla wszystkich mieszkańców do skorzystania z bezpłatnych badań i konsultacji medycznych, co na co dzień może wiązać się z długim okresem oczekiwania na wizytę u specjalisty, czy też innymi trudnościami. Powstająca przed centrum przy ul. Obrońców Wybrzeża prozdrowotna „osada” zapewni również możliwość oddania krwi dla potrzebujących.