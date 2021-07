Miał brać łapówki w zamian za wystawianie fałszywych dyplomów uczelni. Onet: w aktach nazwisko Lewandowskiego, Milika i innych piłkarzy

- Prokuratura Okręgowa w Gdańsku nadzoruje śledztwo prowadzone przeciwko Zbigniewowi D. podejrzanemu o popełnienie przestępstwa kwalifikowanego z artykułu 228 paragraf 1 i 3 kodeksu karnego, to jest przyjęcia korzyści majątkowej w zamian za dyplom. To przestępstwo zagrożone karą od 1 roku do 10 lat pozbawienia wolności. To właściwie wszystko, co mogę powiedzieć w tej sprawie. Mając bowiem na uwadze dobro śledztwa nie możemy podawać więcej informacji na temat tego postępowania. Nie komentujemy doniesień medialnych – zaznacza w rozmowie z „Dziennikiem Bałtyckim” prokurator Mariusz Duszyński z Prokuratury Okręgowej w Gdańsku.