Miał 4,5 promila, prowadził samochód. A to dopiero początek. Obywatelskie zatrzymanie w gminie Puck

Zgłaszający sprawę policji mieszkaniec gminy Puck powiadomił także o miejscu ukrycia się kierowcy forda. Interweniujący policjanci z puckiej komendy zatrzymali mężczyznę i przebadali go na zawartość alkoholu: okazało się, że ma ponad 4,5 promila alkoholu w organizmie!

- Przyjmuje się, że dawka śmiertelna alkoholu to 8 gramów czystego alkoholu, czyli 100% spirytusu, przypadający na 1 kilogram wagi ciała. Według szacunków specjalistów 5 promili to stężenie we krwi, które powinno zakończyć się zgonem - informuje Hello Zdrowie. - Nie jest to jednak proporcja mająca zastosowanie w każdym przypadku. Jak pokazuje doświadczenie, nawet więcej niż 5 promili czasem to za mało, by doprowadzić do śmierci. Są też przypadki, kiedy mniejsze stężenie czystego alkoholu we krwi kończyło się nieszczęśliwie. Prawda jest taka, że dawka śmiertelna alkoholu we krwi jest uzależniona od kilku czynników. W grę wchodzi m.in.: nietolerancja alkoholu, przystosowanie organizmu do spożywania alkoholu, ogólna odporności organizmu na zatrucia, kondycja fizyczna człowieka, wypełnienie żołądka pokarmem, aktualny stan zdrowia, waga.