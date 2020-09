Mężczyzna wpadł do Motławy w Gdańsku 4.09.2020. Strażacy wyciągnęli tonącego z wody, ale mimo reanimacji, zmarł

Utonięcie w Motławie 4.09.2020

Do tragicznego zdarzenia doszło w nocy w Gdańsku przy ul. Grodzkiej 10. Strażacy otrzymali informację o mężczyźnie, który wpadł do Motławy, w piątek 4.09.2020 r. o godz. 3.58.

- Strażacy podjęli z wody mężczyznę. Akcję ratunkową podjęli ratownicy medyczni, ale mimo reanimacji mężczyzna zmarł - informuje oficer dyżurny Stanowiska Kierowania Komendanta Wojewódzkiego PSP w Gdańsku.

Mężczyzna miał ok. 30-40 lat. Okoliczności zdarzenia wyjaśniają policjanci pod nadzorem prokuratora.

- Ok. godz. 4.45 na brzeg wydobyto mężczyznę, który nie dawał znaków życia. Natychmiast przystąpiono do reanimacji – mówi st. asp. Karina Kamińska, oficer prasowy Komendy Miejskiej Policji w Gdańsku. - Pracujący nad tą sprawą funkcjonariusze zabezpieczyli zapis z miejskiego monitoringu. Wstępnie wykluczono udział osób trzecich w tym zdarzeniu. Na tę chwilę nie znamy tożsamości mężczyzny. Wiemy, że jest to osoba w wieku 30-40 lat.