Metropolitalny Związek Komunikacyjny Zatoki Gdańskiej przygotował ofertę Biletu Łączonego Regionalnego. Bilet jest już dostępny w sprzedaży

MZKZG we współpracy z przewoźnikami autobusowej komunikacji regionalnej - PKS Gdańsk, PKS Gdynia oraz P.A. Gryf przygotował ofertę Biletu Łączonego Regionalnego. Upoważnia on do korzystania z autobusów komunikacji regionalnej w określonej relacji oraz środków komunikacji miejskiej organizowanej przez Zarząd Transportu Miejskiego w Gdańsku, Zarząd Komunikacji Miejskiej w Gdyni i Miejski Zakład Komunikacji Wejherowo sp. z o.o.

- Oferta została przygotowana przede wszystkim z myślą o mieszkańcach, którzy korzystają z komunikacji regionalnej, i którzy przesiadają się na komunikację kolejową - mówi przewodniczący Związku MZKZG, Kamil Bujak.

Nowa oferta skierowana jest głównie do mieszkańców m.in. gmin Luzino, Wejherowo, Szemud, Żukowo, Kolbudy oraz Pruszcz Gdański.