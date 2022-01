Metamorfozy, skarby i odnowione oblicze świątyni w Krzywym Kole

Jest w okolicach Gdańska taki kościół. Bardzo mały. Ceglane mury surowego gotyku. Mała wieża pokryta ciemną blachą. Mijany w przejeżdżającym samochodzie, na pierwszy rzut oka wygląda jak doskonale przygotowana makieta albo dekoracja do filmu z epoki. Tak piękny, że aż niepasujący do nazwy miejscowości. Krzywe Koło... i to jeszcze obok Suchego Dębu. A tu coś takiego...