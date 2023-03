Metamorfoza Marceliny Zawadzkiej. Jak zmieniła się prowadząca "Farmę"? Kariera w TVP, Miss Polonia, sporo archiwalnych zdjęć

Marcelina Zawadzka: Miss Polonia. Kiedy zwyciężyła?

Marcelina Zawadzka urodziła się w Malborku . We wspomnianym mieście, w 2003 roku zdobyła tytuł Miss Nastolatek . Kilka lat później wygrała Miss Polonia 2011 - reprezentowała województwo pomorskie. Potem brała udział w konkursie Miss Universe 2012 . Jako pierwsza Polka od 1989, zakwalifikowała się do czołowej szesnastki.

Marcelina Zawadzka: kariera w telewizji. TVP, Polsat

Marcelina Zawadzka w 2013 roku zadebiutowała przed kamerami. Przez pewien czas była związana z Telewizją Polską. Współprowadziła takie programy, jak m.in. "Pytanie na śniadanie", "Bake Off — Ale ciacho!" i "The Voice of Poland". Za swoją pracę otrzymała Telekamerę 2017 w kategorii "nadzieja telewizji".