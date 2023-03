Metamorfoza Agnieszki Kaczorowska. Tak zmieniała się lubiana aktorka i tancerka. Archiwalne zdjęcia są tego najlepszym dowodem

Agnieszka Kaczorowska łączy karierę z życiem rodzinnym. Razem z mężem, Maciejem Pelą, wychowują dwie córki - Emilkę i Gabrysię. Dzięki pomocy ukochanego, aktorce udaje się znaleźć czas na pracę, o czym opowiedziała nam podczas premiery filmu "Ślub doskonały".

- Nie jest to łatwe. Są to pewnego rodzaju wybory i przede wszystkim elastyczny grafik mój i mojego męża. Z pomocą mojej mamy jakoś tak we w trójkę staramy się to wszystko pogodzić, żeby każdy z nas, czyli ja i Maciek moglibyśmy spełniać się jako rodzice, żebyśmy mogli być bardzo dużo z dziećmi, ale też realizować się na innych polach - powiedziała Agnieszka Kaczorowska w rozmowie z Dziennikiem Bałtyckim.