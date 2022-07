Męskie Granie 2022 w Gdańsku. sanah: kiedy wystąpi? Początki kariery gwiazdy, programy typu talent shows. Zdjęcia

sanah: początki kariery

Chociaż sanah kilkukrotnie próbowała swoich sił w programach typu talent show (w tym m.in. "The Voice of Poland" oraz "Britan's Got Talent"), nie osiągnęła w nich sukcesu. Popularność przyniosła jej działalność w sieci. Zaczęła publikować nagrania w serwisach YouTube i Periscope. Pierwsze znane autorskie utwory artystki to: „It Is Right”, „Heartbreak”, „I’m Stolen” oraz „Za mała”. Po rozpoczęciu współpracy z Magic Records usunęła wszystkie wcześniejsze piosenki z serwisu.

Piosenkarka na popularność musiała poczekać kilka lat. We wrześniu 2019 opublikowała singel „Idź”, który znalazł się na pierwszym miejscu playlisty Vevo DSCVR New Music Poland. Potem jej kariera nabrała rozpędu. Nie tylko zaczęła publikować kolejne piosenki, które w mgnieniu oka stawały się hitami, ale także regularnie koncertuje i pojawia się na festiwalach muzycznych.