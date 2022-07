Męskie Granie 2022. Kaśka Sochacka: kim jest? Kiedy wystąpi na Męskim Graniu?

Męskie Granie: Kaśka Sochacka wystąpi w Gdańsku. Kiedy?

Kim jest Kaśka Sochacka, która wystąpi na Męskim Graniu w Gdańsku?

Kaśka Sochacka muzykę ma w genach. Jej ojciec grał na gitarze, a matka była opiekunką Zespołu Pieśni i Tańca "Ziemia Kroczycka". Artystka pierwsze kroki w show-biznesie stawiała w talent showMam talent!, w którym zakwalifikowała się do finału. Programu jednak nie wygrała. Potem zgłosiła się do Must Be the Music. Tylko muzyka, gdzie dotarła do półfinału.