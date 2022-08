Menedżer Zdunek Wybrzeża był wściekły na swoich juniorów. "Nie pomagają, a przeszkadzają. Myślę, by nie zabrać ich do Bydgoszczy"

Eryk Jóźwiak: Jedziemy bez juniorów!

- Jedziemy mecz bez juniorów. To nasza największa bolączka. Nie dość, że nie pomagają, to jeszcze przeszkadzają - mówił Eryk Jóźwiak na gorąco po meczu.

Dopytaliśmy więc czy da się coś zrobić w tak krótkim czasie, by w Bydgoszczy było choć trochę lepiej. - Tak, można nie zabrać ich do Bydgoszczy. Przynajmniej nie będziemy się martwić, że jak nasz zawodnik jedzie pierwszy, to nikt z tyłu się nie przewróci i wyścig nie będzie powtarzany - komentował Jóźwiak.

Tu oczywiście zarzut w stronę Karola Żupińskiego, który w 8. wyścigu upadł na wejściu w łuk, gdy na pewnym prowadzeniu był Rasmus Jensen. Nie było tam kontaktu z rywalem, tymczasem Żupiński nie raczył podnieść się z toru i sędzia był zmuszony do zapalenia czerwonego światła.