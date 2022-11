Memy po meczu Polska - Meksyk 22.11.2022 r. Internauci w świetnej formie. "A nie mówiłem, że nie będziemy grać ładnej piłki"

- Jeśli grasz na poziomie mistrzostw świata, remisujesz 0:0, a marnujesz jedenastkę to zawsze pozostaje niedosyt. Nikt nie ma pretensji do Roberta Lewandowskiego. Przecież wcześniej w wielu ważnych meczach strzelał gole. Na turniejach również inni wielcy piłkarze nie strzelali. To był bardzo zamknięty mecz. Wynik determinował pewne zachowania i zmiany. Uważam, że nasza gra w obronie wyglądała dobrze. Nie przypominam sobie zbyt wielu sytuacji ze strony Meksyku. Szkoda tego rzutu karnego i momentów, w których mogliśmy zachować większy spokój w rozegraniu piłki w polu karnym - powiedział Czesław Michniewicz, trener polskiej reprezentacji.