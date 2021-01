Memy po kolejnym rekordzie Roberta Lewandowskiego. Polski napastnik w elitarnym klubie z 500 bramkami w seniorskiej karierze (raf)

Robert Lewandowski w niedzielę, 24 stycznia 2021 roku strzelił gola w wyjazdowym meczu Bayernu Monachium z Schalke 04 Gelsenkirchen. Według angielskiego serwisu Bleacher Report Football była to 500 bramka polskiego napastnika w klubach i reprezentacji. Dołączył tym samym do trzech wciąż aktywnych piłkarzy, którzy mają co najmniej taki wynik w karierze seniorskiej. A są to Cristiano Ronaldo, Leo Messi i Zlatan Ibrahimović.