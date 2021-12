Memy o morsowaniu bawią do łez! Kąpiel w lodowatej wodzie skusiła w sezonie 2021 tysiące nowych osób!

Morsowanie jest zdrowe, ale nie jest dla każdego. Co mówią eksperci?

"Morsowanie ma bardzo pozytywny wpływ na organizm. Ale jest też druga strona medalu: nie jest dla wszystkich. Chcąc podjąć taką aktywność, należy skonsultować to z lekarzem i zrobić badania, bo jest sporo schorzeń, które wykluczają morsowanie. Myślę tu przede wszystkim o chorobach kardiologicznych i przewlekłych chorobach układu oddechowego. Schorzeń jest dużo więcej i to lekarz w każdym indywidualnym przypadku powinien ocenić, czy można morsować, czy nie. Konsultacja jest też konieczna w przypadku osób, które morsują, ale nie są pewne swojego stanu zdrowia. To jest również obowiązkowe w przypadku seniorów. Morsować trzeba z głową. Należy praktykować je etapami. To oczywiste, że debiutant powinien stopniowo oswajać się z zimnem. Czas pozostania w zimnej wodzie musi być dawkowany. Nie może być tak - i to dotyczy też doświadczonych morsów - że ktoś z impetem wskoczy do lodowatej wody i będzie w niej przez kilkanaście minut pływał. To mogłoby się skończyć tragicznie. Jeśli chcemy zacząć morsować, znajdźmy klub lub grupę osób, które robią to od dawna" - mówił w rozmowie z nami Mariusz Małecki, lekarz rodzinny.